Леся Цуренко у двох сетах розбила Б'янку Андреєску з Канади.

Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко пробилася в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У третьому колі престижного турніру українка сенсаційно перемогла у двох сетах Б'янку Андреєску з Канади.

Ролан Гаррос-2023. 1/16 фіналу

Б'янка Андреєску (Канада) - Леся Цуренко (Україна) - 1:6, 1:6

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Матч тривав 1 годину і 3 хвилини. За матч Цуренко жодного разу не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і віддала всього одну подачу. У 1-му геймі 2-го сету Андреєску зробила брейк, проте потім українська тенісистка взяла 6 геймів поспіль.

Це була третя зустріч Цуренко і Андреєску. Представниця України виграла всі 3 поєдинки.

Варто відзначити, що пробившись в 1/8 фіналу, Леся повторила свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті Франції.

В 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2023 Леся Цуренко зіграє проти польської тенісистки Іги Швьонтек. У двох попередніх очних матчах українка не виграла у польки жодного сету - двічі програвши по 0:2.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2023 пробилася екс-перша ракетка України Еліна Світоліна. Таким чином, вперше в історії в 1/8 фіналу Ролан Гаррос зіграють відразу дві українки.

Матч Світоліної проти Касаткіної відбудеться в неділю, 4 червня, а Цуренко і Швьонтек свій матч зіграють у понеділок, 5 червня.

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