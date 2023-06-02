Еліна Світоліна вдруге перемогла Анну Блінкову.

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася в 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2023.

Екс-перша ракетка України в третьому раунді престижного турніру здобула вольову перемогу в матчі з росіянкою Анною Блінковою.

Ролан Гаррос-2023. 1/16 фіналу

Анна Блінкова - Еліна Світоліна (Україна) - 6:2, 2:6, 5:7

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Матч тривав 2 години і 15 хвилин. За цей час українська тенісистка зробила 5 ейсів, 8 подвійних помилок і реалізувала 7 з 12 брейкпоїнтів.

Варто відзначити, що це була друга очна зустріч тенісисток. Тижнем раніше Світоліна перемогла представницю держави-терориста у фіналі турніру WTA 250 у Страсбурзі.

У наступному раунді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Еліна Світоліна знову зустрінеться з російською тенісисткою. Цього разу суперницею українки буде дев'ятий номер світового рейтингу Дар'я Касаткіна.

Додамо, що найкращий результат Еліни Світоліної на ґрунтовому мейджорі - 1/4 фіналу у 2015, 2017 та 2020 роках.

Нагадаємо, в одиночному розряді Ролан Гаррос-2023 продовжує свої виступи ще одна українка - Леся Цуренко. Свій поєдинок 1/16 фіналу вона зіграє проти канадської тенісистки Б'янки Андрееску в суботу, 3 червня.

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