Тенісистка каже, що таким чином у спортсменів не залишається вибору.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна виступила з критикою щодо заборони уряду України виступати вітчизняним спортсменам на міжнародних змаганнях, у яких беруть участь представники Росії та Білорусі.

Зокрема тенісистка зауважила, що такий крок не залишає вибору українським спортсменам, адже буквально є наказом.

"Я не розумію цього рішення Мінспорту. Вони вже висловилися з приводу тенісу, ніби це через теніс усе сталося. Ми просто вистрілюємо собі в ногу. Багато спортсменів тепер не можуть виступати та представляти нашу країну. Наразі дуже багато видів спорту знову повертає росіян та білорусів. Мені сумно за наших спортсменів, котрі віддали все життя спорту. Не розумію я позиції Мінспорту. Вони ж вибору спортсменам не залишають. Добре б вони дозволяли брати участь за бажанням, а так це наказ", - передає слова Світоліної Tribuna.

Відео дня

На думку українки краще саме на спортивному майданчику перемагати представників РФ і РБ.

"У нас можна заморозити очки й повернутися через час, а ось в інших видах спорту ситуація інша. Краще виходити та обігравати їх на спортивному майданчику. Це було б правильно", - додала Світоліна.

Нагадаємо, що відповідна заборона надійшла від уряду в середині квітня. Згідно з нею на міжнародних змаганнях, у яких беруть участь росіяни і білоруси, не дозволено виступати українцям. Рішення стосується всіх представників офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та паралімпійських.

У випадку порушення цього правила буде розглядатись питання про позбавлення спортивної федерації статусу національної.

Однак передбачені і винятки. Наприклад, збірна України з футболу буде продовжувати брати участь у відборі на Євро-2024, не зважаючи на те, що у цій ж кваліфікації є представлена Білорусь. Це зумовлено тим, що шанси команди перетнутися в очному протистоянні близькі до нуля.

Вас також можуть зацікавити новини: