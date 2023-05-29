Українська тенісистка перемогла Мартіну Тревізан з Італії.

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфально почала свій шлях на Відкритому чемпіонаті Франції.

У першому колі основної сітки турніру екс-перша ракетка України розгромила Мартіну Тревізан з Італії.

Ролан Гаррос-2023. 1/64 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Мартіна Тревізан (Італія) - 6:2, 6:2

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Поєдинок тривав 1 годину 12 хвилин. За матч Світоліна виконала 2 подачі навиліт, не допустила жодної подвійної помилки.

Це була перша зустріч тенісисток.

"Я хочу подякувати всім, хто прийшов мене підтримати сьогодні. Це завжди особливий момент, коли святкуєш перемогу в першому раунді тут, на Ролан Гаррос. У мене з цим турніром пов'язані приголомшливі спогади моїх виступів перед фантастичними вболівальниками. Я просто дуже щаслива через те, як я сьогодні відіграла. Чекаю на наступний матч", - прокоментувала свою перемогу Світоліна.

У наступному раунді Ролан Гаррос-2023 Еліна Світоліна зустрінеться зі Сторм Сандерс з Австралії.

Відзначимо, що для Світоліної це перша перемога над суперницею з топ-30 рейтингу WTA з вересня 2021 року.

Нагадаємо, минулого тижня Еліна Світоліна здобула перемогу на турнірі серії WTA 250 у Страсбурзі. У фіналі українка розгромила росіянку Анну Блінкову.

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