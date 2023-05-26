Еліна Світоліна задоволена своєю поточною формою.

У четвер, 25 травня, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Варвару Грачову в 1/4 фіналу турніру серії WTA 250 у французькому Страсбурзі.

Іменита українка прокоментувала свій тріумф, зазначивши, що вона дуже задоволена своїм поточним рівнем гри, але ще не вийшла пік форми.

"Що я думаю про перемогу в двох сетах? Так, чудовий матч. Я думаю, що ми обидві грали добре, добре подавали, тому я дуже щаслива, що зіграла стабільно протягом усього поєдинку. Перемогла і пройшла далі дякую вам за все: за підтримку, за хорошу атмосферу.

Відео дня

Що сталося за рахунку 4:1 у другому сеті? Знаєте, в голові стільки відбувається, я просто намагалася боротися далі, знову домінувати на корті. Зрештою я повернулася на хороший рівень гри, змогла взяти подачу за рахунку 4:4, цей гейм був дуже важливий. Так, я дуже задоволена своїм рівнем.

Я провела відмінний матч, але це не пік моїх можливостей. Я хотіла б використовувати його в якості фундаменту, це не кінець турніру, ще мені потрібно, я сподіваюся, виграти тут пару матчів. Кожен раз я намагаюся показати все, на що я здатна. На цей раз все склалося на мою користь, але я повинен очікувати, що якісь дні будуть важчі за інші", - наводить слова Світоліної btu.org.ua.

Відзначимо, що після матчу Еліна Світоліна відмовилася потиснути руку російській тенісистці.

У півфіналі турніру в Страсбурзі українка зіграє проти представниці Франції Клари Бюрель. Матч відбудеться 26 травня. Початок - о 17:30 за київським часом.

Вас також можуть зацікавити новини: