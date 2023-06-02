Леся Цуренко в 1/32 фіналу пройшла Лорен Девіс з США.

Відома українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до третього раунду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У поєдинку 1/32 фіналу престижного турніру українка зустрічалася з Лорен Девіс з США. Представниця України виграла перший сет, а на старті другої партії американка знялася з матчу.

Ролан Гаррос-2023. 1/32 фіналу

Лорен Девіс (США) - Леся Цуренко (Україна) - 3:6, 0:1, RET., Девіс

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У першому сеті Леся Цуренко двічі програвала з брейком (0:1, 1:2), але все ж змогла зрівняти рахунок. За рахунку 4:3 на користь української тенісистки, Лорен Девіс взяла медичний тайм-аут, після чого не змогла більше виграти жодного гейму.

На початку другого сету американка програла свою подачу і прийняла рішення знятися з гри. Причина - травма м'язів живота.

У наступному раунді французького мейджора Леся Цуренко зіграє проти представниці Канади Б'янки Андреєску.

Відзначимо, що якщо Цуренко подолає третє коло турніру, то повторить найкраще особисте досягнення на Ролан Гаррос. У 2018 році українка дійшла до 1/8 фіналу Мейджора, де поступилася іспанській тенісистці Габріелі Мугурусі.

Нагадаємо, раніше в 1/16 фіналу Ролан Гаррос пробилася екс-перша ракетка України Еліна Світоліна.

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