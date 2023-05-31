Еліна Світоліна здобула вольову перемогу в матчі проти Сторм Хантер.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна здобула другу перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

У другому раунді основної сітки турніру українка обіграла Сторм Хантер з Австралії.

Ролан Гаррос. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Сторм Хантер (Австралія) - 2:6, 6:3, 6:1

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Матч тривав 1 годину 52 хвилини. Українська тенісистка виконала 7 подач навиліт, допустила 3 подвійних помилок.

Це була друга зустріч тенісисток, рахунок в серії 2:0 на користь українки.

Відзначимо, що Еліна провела восьмий трьохсетовий матч на Ролан Гаррос, вигравши сім з них.

У наступному раунді Відкритого чемпіонату Франції суперницею Світоліної буде переможниця матчу Каролін Гарсія (Франція) - Анна Блінкова (Росія).

Нагадаємо, росіянку Анну Блінкову українка розгромила у фіналі попереднього турніру в Страсбурзі.

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