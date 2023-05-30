Леся Цуренко склала компанію Еліні Світоліній у другому раунді основної сітки.

Українська тенісистка Леся Цуренко у День свого народження (30 травня) успішно стартувала в на основному етапі турніру Великого шолому "Ролан Гарос". У раунді 1/64 фіналу вона обіграла чешку Барбору Крейчикову.

Матч складався з двох сетів. Його тривалість – одна година і 29 хвилин.

У першій партії Цуренко виграла з впевненим рахунком 6:2, однак старт другого сету вона провалила. Крейчикова перемогла у перших трьох геймах, але шість з семи наступних програла.

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Це була перша зустріч тенісисток. На даний момент Цуренко перебуває на 66-й сходинці рейтингу WTA, а Крейчикова замикає топ-13. Перед матчем букмекери віддавали велику перевагу саме представниці Чехії.

Roland Garros, Grand Slam

Париж, Франція. Ґрунт

1/64 фіналу

Леся Цуренко (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) – 6:2, 6:4

На наступному етапі змагання Цуренко зустрінеться з переможницею пари Лінь Чжу (WTA 40) – Лорен Девіс (WTA 52).

Відзначимо, що в першому раунді основної сітки "Ролан Гаррос" Україна була представлена шістьма тенісистками. Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндл вилетіли відразу ж на етапі 1/64 фіналу. Єдина, хто пробився далі, окрім Лесі Цуренко – це Еліна Світоліна, котра обіграла 24-ту ракетку світу.

Наступні матчі українок заплановані на 31 травня – 1 червня.

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