Калініна змогла взяти лише п’ять геймів.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна вилетіла з "Ролан Гаррос" у першому раунді основної сітки. Вона поступилася представниці Франції Діан Паррі, котра отримала "вайлд-карт" турніру.

Матч завершився за два сети і тривав одну годину 23 хвилин. Українка змогла виграти в суперниці лише п’ять геймів. Окрім цього вона програла чотири гейми на своїй подачі.

Відзначимо, що Калініна розташувалася у світовому рейтингу на 26-й позиції, а Паррі іде на 79-му місці. Раніше суперниці двічі зустрічалися і в обох випадках саме українка святкувала перемогу.

Відео дня

Roland Garros, Grand Slam

Париж, Франція. Ґрунт

1/64 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) – Діан Паррі (Франція) - 2:6, 3:6

Калініна третій раз бере участь в основній сітці "Ролан Гаррос", однак далі другого раунду вона ще не проходила. Нещодавно українка дійшла до фіналу великого турніру WTA 1000 у Римі, котрий теж проходив на ґрунті, але не змогла дограти вирішальний матч через травму.

Відзначимо, що окрім Ангеліни в основній сітці "Ролан Гаррос" представлені ще п'ятеро українок. Даяна Ястремська, Катерина Байндл та Марта Костюк також вилетіли у першому раунді, Еліна Світоліна завдяки розгромній перемозі пройшла далі, а Леся Цуренко ще зустрінеться з 13-ю ракетку світу Барборою Крейчиковою.

Додамо, що Калініна є першою ракеткою України. Вона зробила великий крок в світовому рейтингу якраз завдяки нещодавньому досягненню на турнірі WTA 1000 у Римі.

Вас також можуть зацікавити новини: