Леся Цуренко покинула Ролан Гаррос-2023 на стадії 1/8 фіналу.

Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко покинула Відкритий чемпіонат Франції з тенісу.

В 1/8 фіналу 34-річна українка грала проти першої ракетки світу з Польщі Іги Швьонтек.

Цуренко знялася з матчу в першій партії за рахунку 1:5. Ще за рахунку 1:4 вона викликала на корт лікаря для вимірювання тиску.

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Ролан Гаррос-2023. 1/8 фіналу

Леся Цуренко (Україна) - Іга Швьонтек (Польща) - 1:5, відмова Цуренко

Після матчу Леся Цуренко розповіла, що вона знялася з матчу проти Іги Швьонтек через вірус.

"У мене щось таке, як у Рибакіної - якийсь вірус. Мій організм цього не витримав. Я робила все можливе, щоб впоратися з цим, але, на жаль, це зовсім інша справа просто робити звичайні речі і грати в теніс.

Тому мені було важко. Мені було важко розігрітися, але я сподівалася, що коли почнеться матч, я, можливо, буду відчувати себе краще. Але, на жаль, мені ставало все гірше, тому довелося зупинитися. Це був не той стан, який я хотіла б бачити на корті.

Я не уявляю, що це за вірус. Рибакіна говорила, що в Парижі є якась інфекція. Всі ми іноді хворіємо", - сказала Цуренко.

Додамо, що це була третя зустріч Цуренко і Швьонтек. Українка програла всі три матчі.

В 1/4 фіналу Ролан Гаррос-2023 Іга Швьонтек зустрінеться з Корі Гауфф з США.

Нагадаємо, на Ролан Гаррос-2023 продовжує свої виступи Еліна Світоліна. В 1/4 фіналу екс-перша ракетка України зіграє проти Аріни Соболенко з Білорусі.

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