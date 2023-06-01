Українська тенісистка заявила, що продовжить чинити так само навіть після завершення війни.

Друга ракетка України Марта Костюк поділилася своєю думкою про свист трибун на її адресу за те, що вона відмовилася потиснути руку білоруській тенісистці Аріні Соболенко.

20-річна спортсменка зазначила, що навіть після завершення повномасштабної війни вона продовжить чинити так само.

"Я не очікувала цього, але не знала, що це дасть такий розголос у світі. Проходять години після матчу і я бачу, як багато новин починає з'являтися. Я не відчувала, що так буде.

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Справді, освистували мене. Не всі. Тому що мене весь матч дійсно підтримували більше, ніж Соболенко. Просто потім деякі люди вирішили собі, що чомусь я повинна змінити свою позицію, і війна чомусь раптом закінчилася.

Хоча я впевнена, що після того, як закінчиться війна, я буду продовжувати це робити. І коли я потім виходила з корту, мене теж трохи освистали. Я можу сказати, що відсотків 30-40 освистували, 60-70 - аплодували.

Думаю, вже був би кінець, якби Соболенко сказала, що я заслуговую такого. Край людської нелюдяності. У нашому турі траплялося багато різних подій за останні 15 місяців, але такої події я зовсім не очікувала, тому я думаю, що вона теж не очікувала. Це дійсно було неприємно", - сказала Костюк в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Додамо, що з моменту початку повномасштабної війни Марта Костюк провела вже п'ять матчів проти представниць Росії та Білорусі, але не тисла їм руки після матчу. Однак освистали українську тенісистку вперше.

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