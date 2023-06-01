Друга ракетка України Марта Костюк поділилася своєю думкою про свист трибун на її адресу за те, що вона відмовилася потиснути руку білоруській тенісистці Аріні Соболенко.
20-річна спортсменка зазначила, що навіть після завершення повномасштабної війни вона продовжить чинити так само.
"Я не очікувала цього, але не знала, що це дасть такий розголос у світі. Проходять години після матчу і я бачу, як багато новин починає з'являтися. Я не відчувала, що так буде.
Справді, освистували мене. Не всі. Тому що мене весь матч дійсно підтримували більше, ніж Соболенко. Просто потім деякі люди вирішили собі, що чомусь я повинна змінити свою позицію, і війна чомусь раптом закінчилася.
Хоча я впевнена, що після того, як закінчиться війна, я буду продовжувати це робити. І коли я потім виходила з корту, мене теж трохи освистали. Я можу сказати, що відсотків 30-40 освистували, 60-70 - аплодували.
Думаю, вже був би кінець, якби Соболенко сказала, що я заслуговую такого. Край людської нелюдяності. У нашому турі траплялося багато різних подій за останні 15 місяців, але такої події я зовсім не очікувала, тому я думаю, що вона теж не очікувала. Це дійсно було неприємно", - сказала Костюк в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
Додамо, що з моменту початку повномасштабної війни Марта Костюк провела вже п'ять матчів проти представниць Росії та Білорусі, але не тисла їм руки після матчу. Однак освистали українську тенісистку вперше.