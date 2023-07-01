Цього року Україну на Wimbledon представляють п'ять спортсменок.

Відбулося жеребкування першого кола основної сітки трав'яного турніру Wimbledon-2023.

Цього року Україну на цьому турнірі представляють п'ять спортсменок: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндль та Еліна Світоліна.

Згідно з результатами жеребкування, в першому колі перша ракетка України Ангеліна Калініна зіграє проти Джесіки Боусас Манейро з Іспанії.

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Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна зустрінеться з легендарною американкою Вінус Вільямс.

Суперницею досвідченої українки Лесі Цуренко стане американська тенісистка Клер Лю.

21-річна українська тенісистка Марта Костюк битиметься з восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції, а 29-річній Катерині Байндль протистоятиме Лейла Фернандес з Канади.

Основна сітка Wimbledon-2023 стартує 3 липня. Турнір триватиме до 16 липня.

Нагадаємо, ще три представниці України не змогли пройти кваліфікацію Wimbledon-2023. Дар'я Снігур і Катаріна Завацька вилетіли в першому раунді кваліфікації, поступившись Аранчі Рус і Найкті Бейнс відповідно. Даяна Ястремська у фіналі кваліфікації програла Селін Наеф зі Швейцарії.

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