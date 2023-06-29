У фіналі кваліфікації Даяна Ястремська зіграє проти Селін Наеф.

У середу, 28 червня, відбувся поєдинок другого кола кваліфікації турніру серії "Великого шолома" Wimbledon-2023, в якому українська тенісистка Даяна Ястремська протистояла росіянці Еріці Андрєєвій.

Матч завершився перемогою у двох сетах 23-річної уродженки Одеси.

Wimbledon-2023. Кваліфікація. Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) - Еріка Андрєєва - 6:3, 6:4

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Поєдинок тривав 1 годину і 23 хвилини. За цей час представниця України тричі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала 3 з 8 брейкпойнтів.

У фіналі кваліфікації Даяна Ястремська зіграє проти тенісистки зі Швейцарії Селін Наеф.

Додамо, що раніше у кваліфікації Wimbledon-2023 вилетіли дві представниці України - Дарина Снігур і Катаріна Завацька.

В основній сітці Wimbledon-2023 свої виступи розпочнуть п'ять українок - Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндль та Еліна Світоліна (вайлдкард). Якщо Даяна Ястремська здолає Селін Наеф, то стане шостою представницею України на турнірі.

Основна сітка Wimbledon-2023 відбудеться з 3 по 16 липня. Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і представниця Казахстану Олена Рибакіна серед жінок.

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