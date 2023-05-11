До цього Даяна впевнено пройшла кваліфікацію.

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати перше коло основної сітки Мастерсу WTA в Римі. Вона програла представниці Росії Анні Калінській.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. За два сети Ястремська змогла виграти лише шість геймів, а в другій партії не взяла жодної подачі суперниці.

Це була третя зустріч тенісисток. Тепер рахунок 2:1 на користь росіянки.

Відео дня

WTA 1000

Рим, Італія. Ґрунт

1/64 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Анна Калінська 4:6, 2:6

До цього Даяна успішно подолала кваліфікацію на турнір в Римі. Спочатку українка перемогла французьку тенісистку Жанжан, а потім була сильнішою за іспанку Масарову. За ці два матчі Ястремська не віддала жодного сету.

Відзначимо, що за схожим сценарієм вона провела попередній турнір серії WTA 1000, котрий відбувався у Мадриді. Ястремська пройшла кваліфікацію, але програла у першому ж раунді основної сітки з рахунком 0:2.

Додамо, що вчора також в особистому поєдинку грали між собою ще дві українські тенісистки. Леся Цуренко у двосетовій дуелі обіграла Еліну Світоліну.

У раунді 1/32 фіналу візьмуть участь три українки. Сьогодні, 11 квітня, Ангеліна Калініна зустрінеться з росіянкою Анною Блінковою. А завтра, 12 квітня, Леся Цуренко та Марта Костюк проведуть дуелі з американками: Бернардою Пера та Клер Лю. Цікаво, що у всіх випадках букмекери вважають, що переможуть саме українські спортсменки.

Вас також можуть зацікавити новини: