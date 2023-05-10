Дербі українських спортсменок на кортах Італії.

У рамках першого раунду основної сітки (1/64 фіналу) тенісного Мастерсу у Римі екс-перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася своїй співвітчизниці Лесі Цуренко.

Матч тривав одну годину 37 хвилин і завершився після двох сетів. У першій партії Цуренко перемогла з рахунком 6:4, у другій – 6:3.

Відзначимо, що перед матчем букмекери надавали перевагу саме Лесі, а не Еліні.

Відео дня

WTA 1000

Рим, Італія. Ґрунт

Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Леся Цуренко (Україна) – 4:6, 3:6

Після цього поєдинку в особистому протистояннями між тенісистками тепер паритет – по дві перемоги. Це була їхня перша зустріч з 2017-го року.

Цуренко зустрінеться у наступному раунді з американською тенісисткою Бернардою Пера (WTA 32)

Додамо, що наразі Цуренко перебуває на 68-му рядку рейтингу WTA. Натомість Світоліна посідає 540-ве місце у списку.

Така низька позиція Еліни пов’язана з її декретною відпусткою. Вона пропустила майже рік, а вперше після повернення зіграла 3 квітня у Чарльстоні. З того часу в її активі чотири перемоги, а в пасиві шість поразок.

Для Цуренко це другий поспіль турнір рівня WTA 1000, у якому вона змогла подолати перше коло. Наприкінці квітня українка у Мадриді дійшла до 1/16 фіналу, де поступилася росіянці з першої десятки світового рейтингу Дарії Касаткіній.

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