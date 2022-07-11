Новак Джокович завоював 21-й титул "Великого шолома" у своїй кар'єрі.

У неділю, 10 липня, відбувся фінал чоловічого турніру Wimbledon-2022.

У вирішальній битві за трофей третя ракетка світу Новак Джокович обіграв представника Австралії Ніка Кірьоса.

Wimbledon-2022. Фінал

Новак Джокович (Сербія) – Нік Кірьос (Австралія) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)

Матч тривав 3 години 4 хвилини. На рахунку Джоковича 15 ейсів, 7 подвійних помилок і 2/4 брейк-пойнта. Кірьос 30 разів подав навиліт, допустив 7 подвійних помилок і реалізував 1/6 брейк-пойнт.

Джокович вперше обіграв Кірьоса, до цього у серба було дві поразки в очних зустрічах.

Найкращі моменти матчу:

Для сербського тенісиста це сьомий титул на Вімблдонському турнірі і четвертий поспіль - раніше він перемагав у 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 роках. У фіналі цього турніру серб програвав всього один раз - в 2013-му Енді Маррею.

Новак завоював 21-й титул "Великого шолома", випередивши за цим показником Роджера Федерера - 20. Більше тільки у Рафаеля Надаля - 22.

Нагадаємо, у півфіналі Wimbledon-2022 Джокович переміг британця Кемерона Норрі, а Кірьос вийшов у фінал на відмові іспанця Рафаеля Надаля.

Слова тенісистів після матчу

Новак Джокович:

"У мене немає слів, щоб описати, що цей трофей означає Для мене, моєї команди та сім'ї. Я багато разів говорив, що для мене Вімблдон завжди буде особливим турніром.

Саме він надихнув мене на те, щоб почати грати в теніс на невеликому гірському курорті, де у моїх батьків був ресторан. Я бачив, як Піт Сампрас виграв свій перший Вімблдон в 1992-му. Я попросив батьків купити мені ракетку.

Мій перший образ тенісу-це трава. Я завжди мріяв приїхати сюди і просто зіграти на цьому корті. І потім, звичайно, реалізувати дитячу мрію і виграти цей трофей.

Кожна перемога для мене все більш цінна і особлива. Я щасливий бути тут з трофеєм".

Нік Кірьос:

"Він трохи бог. По-моєму, я добре грав, але... Вітаю Новака та його команду. Я вже не знаю, скільки разів виграв цей турнір.

Звичайно, я дуже задоволений результатом - напевно, він найкращий у моїй кар'єрі. Я сподіваюся сюди повернутися, але не впевнений".

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