Новак Джокович заявив, що російські та українські тенісисти могли б виступити разом на Wimbledon-2022.

Знаменитий сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович засудив рішення організаторів Wimbledon-2022 відсторонити спортсменів країн-агресорів від турніру.

У коментарі інформаційному агентству AP Джокович заявив, що багато тенісистів не підтримали дискваліфікацію росіян і білорусів.

"Я вважаю, це рішення було неправильним, помилкою. Взагалі цього не підтримую. Але ця тема дуже чутлива і яке б рішення ви не прийняли, воно все одно призведе до суперечок.

Я спілкувався з президентом ATP і деякими членами ради за останні кілька днів. Я радий, що гравці зібралися і показали, що з боку Wimbledon відбувається помилка. Для мене це негативно, тому що в цьому році я не можу захистити 4 тисячі очок (з Australian Open і Wimbledon).

Я чув деякі рекомендації від ATP і WTA. Представники Білорусі, Росії та України могли зіграти разом у виставкових матчах або в міксті, а призові були б спрямовані жертвам в Україні. Були варіанти, але розглядати їх ніхто не став.

Я думаю, що будуть певні гравці, які будуть ставитися до всього негативно, і будуть скаржитися більше за інших. Це складна ситуація, тому що складно сказати, що правильно, а що ні. Це одне з таких рішень і ситуацій, коли завжди буде хто-небудь, хто буде страждати більше. Це програшна ситуація для всіх", - сказав Джокович.

Нагадаємо, раніше організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

Додамо, що Новак Джокович є чинним переможцем Wimbledon.

Новак Джокович: досягнення в кар'єрі