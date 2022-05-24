Знаменитий сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович засудив рішення організаторів Wimbledon-2022 відсторонити спортсменів країн-агресорів від турніру.
У коментарі інформаційному агентству AP Джокович заявив, що багато тенісистів не підтримали дискваліфікацію росіян і білорусів.
"Я вважаю, це рішення було неправильним, помилкою. Взагалі цього не підтримую. Але ця тема дуже чутлива і яке б рішення ви не прийняли, воно все одно призведе до суперечок.
Я спілкувався з президентом ATP і деякими членами ради за останні кілька днів. Я радий, що гравці зібралися і показали, що з боку Wimbledon відбувається помилка. Для мене це негативно, тому що в цьому році я не можу захистити 4 тисячі очок (з Australian Open і Wimbledon).
Я чув деякі рекомендації від ATP і WTA. Представники Білорусі, Росії та України могли зіграти разом у виставкових матчах або в міксті, а призові були б спрямовані жертвам в Україні. Були варіанти, але розглядати їх ніхто не став.
Я думаю, що будуть певні гравці, які будуть ставитися до всього негативно, і будуть скаржитися більше за інших. Це складна ситуація, тому що складно сказати, що правильно, а що ні. Це одне з таких рішень і ситуацій, коли завжди буде хто-небудь, хто буде страждати більше. Це програшна ситуація для всіх", - сказав Джокович.
Нагадаємо, раніше організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.
Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
Додамо, що Новак Джокович є чинним переможцем Wimbledon.
Новак Джокович: досягнення в кар'єрі
- Джокович є рекордсменом за кількістю тижнів на першому рядку рейтингу ATP.
- Серб виграв 20 турнірів Великого шолома в одиночному розряді, а також є дворазовим володарем "кар'єрного" Великого шолома в одиночному розряді.
- Джокович - перший гравець в історії відкритої ери і Світового туру ATP, який виграв в одиночному розряді не тільки всі чотири турніри Великого шолома, але і всі дев'ять турнірів серії АТР Мастерс 1000 і Фінал Світового туру ATP.
- П'ятиразовий переможець Фіналу Світового туру ATP і 36 разів перемагав на турнірах серії АТР Мастерс 1000 в одиночному розряді.
- Володар Кубка Девіса 2010 року у складі збірної Сербії.