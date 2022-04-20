Російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на "Вімблдоні"-2022 через вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
"Вімблдон" став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях.
"Від імені Всеанглійського клубу та Комітету з керівництва Чемпіонату ми хочемо висловити нашу постійну підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні в ці шокуючі та важкі часи.
Ми поділяємо загальне засудження незаконних дій Росії та уважно розглянули ситуацію в контексті наших обов’язків перед гравцями, нашою спільнотою та громадськістю Великобританії як британського спортивного закладу.
Ми також врахували вказівки уряду Великобританії щодо спортивних організацій та заходів.
В умовах такої невиправданої та безпрецедентної військової агресії, для російського режиму було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у "Вімблдоні".
Тому ми маємо намір, з глибоким жалем, відхилити заявки від російських та білоруських гравців на турнір у 2022 році", - йдеться у заяві організаторів.
Додамо, що турнір з серії "Великого шолому" пройде з 27 червня по 10 липня.
Wimbledon: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям.
- Минулого року загальний призовий фонд змагань склав понад 35 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Чинними переможцями є серб Новак Джокович серед чоловіків та австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.