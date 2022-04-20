Турнір з серії "Великого шолому" пройде з 27 червня по 10 липня.

Російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на "Вімблдоні"-2022 через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

"Вімблдон" став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях.

"Від імені Всеанглійського клубу та Комітету з керівництва Чемпіонату ми хочемо висловити нашу постійну підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні в ці шокуючі та важкі часи.

Ми поділяємо загальне засудження незаконних дій Росії та уважно розглянули ситуацію в контексті наших обов’язків перед гравцями, нашою спільнотою та громадськістю Великобританії як британського спортивного закладу.

Ми також врахували вказівки уряду Великобританії щодо спортивних організацій та заходів.

В умовах такої невиправданої та безпрецедентної військової агресії, для російського режиму було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у "Вімблдоні".

Тому ми маємо намір, з глибоким жалем, відхилити заявки від російських та білоруських гравців на турнір у 2022 році", - йдеться у заяві організаторів.

Додамо, що турнір з серії "Великого шолому" пройде з 27 червня по 10 липня.

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