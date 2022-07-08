Нік Кірьос отримав путівку у фінал Wimbledon-2022 без бою і вперше в кар'єрі зіграє у фіналі Мейджора.

Титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль вирішив достроково завершити свій виступ на Вімблдонському турнірі.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

Причиною такого рішення стала травма живота, яку Рафа отримав у чвертьфіналі проти Тейлора Фріца. Той поєдинок навіть зупинявся через медичну допомогу для Надаля, але іспанець зміг продовжити боротьбу і виграв п'ятий сет на тай-брейку.

У четвер Надаль пройшов медобстеження. Під час діагностики у нього був виявлений розрив м'яза на 7 міліметрів. У такій ситуації подальшу участь в Wimbledon-2022 стало для досвідченого тенісиста неможливим.

"У мене надрив м'язів живота. Я весь день думав про це рішення. Але якщо я продовжу грати, то травма лише посилиться. Мені дуже сумно це говорити. Я прийняв це рішення, тому що не можу виграти два матчі.

Я не можу подавати з нормальною швидкістю. Більше того, я не можу виконати нормальний рух на подачі. У певному сенсі з поваги до себе я не хочу виходити на корт, якщо не можу боротися на максимумі.

Проблеми з животом виникли під час турніру, але мені вдавалося їх контролювати. А після вчорашнього матчу стало очевидно, що проблема стала серйозною. На відновлення від такої травми потрібно 3-4 тижні. Через тиждень я вже зможу тренуватися на задній лінії без подачі",- заявив Надаль.

Таким чином, Нік Кірьос отримує путівку у фінал Wimbledon-2022 без бою. Австралієць вперше в кар'єрі зіграє у фіналі Мейджора.

А ось гонитва Надаля за календарним "Великим шоломом" закінчується. Раніше іспанець виграв Australian Open і Ролан Гаррос.

Додамо, що перемігши цієї весни на Ролан Гарросі, Надаль завоював 22-й трофей "Великого шолома" в цілому. Він - рекордсмен світу за цими титулами і випереджає двох головних опонентів епохи - Федерера і Джоковича (по 20).

Нагадаємо, інший Фіналіст Wimbledon-2022 визначиться в протистоянні Новака Джоковіча і Кемерона Норрі.

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