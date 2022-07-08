Титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль вирішив достроково завершити свій виступ на Вімблдонському турнірі.
Про це повідомляє прес-служба турніру.
Причиною такого рішення стала травма живота, яку Рафа отримав у чвертьфіналі проти Тейлора Фріца. Той поєдинок навіть зупинявся через медичну допомогу для Надаля, але іспанець зміг продовжити боротьбу і виграв п'ятий сет на тай-брейку.
У четвер Надаль пройшов медобстеження. Під час діагностики у нього був виявлений розрив м'яза на 7 міліметрів. У такій ситуації подальшу участь в Wimbledon-2022 стало для досвідченого тенісиста неможливим.
"У мене надрив м'язів живота. Я весь день думав про це рішення. Але якщо я продовжу грати, то травма лише посилиться. Мені дуже сумно це говорити. Я прийняв це рішення, тому що не можу виграти два матчі.
Я не можу подавати з нормальною швидкістю. Більше того, я не можу виконати нормальний рух на подачі. У певному сенсі з поваги до себе я не хочу виходити на корт, якщо не можу боротися на максимумі.
Проблеми з животом виникли під час турніру, але мені вдавалося їх контролювати. А після вчорашнього матчу стало очевидно, що проблема стала серйозною. На відновлення від такої травми потрібно 3-4 тижні. Через тиждень я вже зможу тренуватися на задній лінії без подачі",- заявив Надаль.
Таким чином, Нік Кірьос отримує путівку у фінал Wimbledon-2022 без бою. Австралієць вперше в кар'єрі зіграє у фіналі Мейджора.
А ось гонитва Надаля за календарним "Великим шоломом" закінчується. Раніше іспанець виграв Australian Open і Ролан Гаррос.
Додамо, що перемігши цієї весни на Ролан Гарросі, Надаль завоював 22-й трофей "Великого шолома" в цілому. Він - рекордсмен світу за цими титулами і випереджає двох головних опонентів епохи - Федерера і Джоковича (по 20).
Нагадаємо, інший Фіналіст Wimbledon-2022 визначиться в протистоянні Новака Джоковіча і Кемерона Норрі.
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Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
- Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.