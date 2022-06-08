Рафаель Надаль не засудив рішення ATP не нараховувати рейтингові очки за виступ на Wimbledon.

Знаменитий іспанський тенісист Рафаель Надаль прокоментував рішення Wimbledon не допускати до участі в турнірі цього року гравців з Росії та Білорусі у зв'язку з військовим вторгненням в Україну.

Також спортсмен відреагував на рішення ATP у зв'язку з цим не нараховувати рейтингові очки за виступ на турнірі.

"По-перше, тенісний світ - це ніщо. Просто нуль в порівнянні з тим, коли ти бачиш безліч сімей і дітей, які вмирають і страждають. Інші речі просто не мають значення. Неважливо, що Wimbledon зробив одне або інше, або що ATP прийняли те чи інше рішення. Те, що має значення, справжня трагедія – це те, що (в Україні) помирають люди і багато сімей страждають, це головна справа – інше не має значення.

Але, звичайно, якщо ви запитуєте мене про позицію Wimbledon, На мій скромний погляд, я розумію, що вони зробили, я поважаю це рішення. Тому що це щось, що, на мій погляд, зрозуміло, тому що на них в якійсь мірі чиниться тиск з боку влади, вони мають свою точку зору.

Але з боку ATP вони повинні захищати своїх гравців теж. Це не про те, що Wimbledon зробив щось жахливе, а ATP прийняв правильне рішення. Я думаю, що обидва рішення є прийнятними. Кожен захищає свої інтереси, і я поважаю обидва ці рішення. Одне не краще іншого, але в цьому випадку, у мене є колеги з туру, яких я добре знаю, які, якщо чесно, не можуть сказати багато відверто. Медведєв та інші? Вони точно не пов'язані з війною, вони не можуть нічого з цим вдіяти, і вони не підтримують це", - наводить слова Надаля BTU.org.ua.

Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

Wimbledon стартує 27 червня. Чинні чемпіони одиночних змагань - Новак Джокович і Ешлі Барті, яка раніше оголосила про завершення тенісної кар'єри.

Рафаель Надаль: кар'єра

Надаль є одним з найкращих тенісистів за всю історію гри. Найбільш успішно виступає на грунтових кортах, на яких виграв рекордних 63 турніру, за що його прозвали "Королем грунту".

36-річний іспанець за всю кар'єру здобув 22 перемоги на турнірах Великого шолома в одиночному розряді, що є рекордом серед чоловіків за цим показником.

Також Надаль рекордні 14 разів вигравав Відкритий чемпіонат Франції.

Володар кар'єрного "Золотого шолома" в одиночному розряді (перемога на всіх турнірах Великого шолома і олімпійське золото не в один рік).

Надаль двічі був олімпійським чемпіоном.

Протягом кар'єри Надаль виграв 92 титули в одиночному розряді, в тому числі 36 - в серії "Мастерс".

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