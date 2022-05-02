Легендарний іспанець не бачить провини російських тенісистів у війні.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський емоційно відреагував на слова Рафаеля Надаля, котрий став на захист російських та білоруських тенісистів після їхнього відсторонення від Wimbledon-2022.

"Думаю, це дуже нечесно і несправедливо стосовно моїх російських приятелів у тенісі, моїх колег. Їхньої провини у тому, що відбувається зараз з війною, немає", - цитує Надаля The Guardian.

Стаховський, який був у теробороні Києва, відповів Надалю наступним чином:

"Дорогий Рафаелю Надалю, хочу запитати, що ти думаєш про ситуацію, в якій опинилися українські тенісисти прямо зараз. Чи справедливо, що їм нікуди повернутися? Чи справедливо, що їхніх друзів вбивають? Дякую за відповідь", - написав у себе в Instagram Сергій.

Wimbledon-2022 пройде в Англії з 27 червня по 10 липня без представників РФ та Білорусі. А ось інший турнір з серії "Великого шолому" Roland Garros не став відсторонювати росіян та білорусів від турніру - ці змагання відбудуться з 22 травня по 6 червня у Франції.

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