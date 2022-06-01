В рамках Ролан Гаррос Надаль виграв 8 з 10 поєдинків проти Джоковича.

У вівторок, 31 травня, відбувся другий чвертьфінальний поєдинок в рамках Ролан Гаррос-2022, в якому зустрічалися Новак Джокович і Рафаель Надаль.

Перемогу в чотирьох сетах здобув легендарний іспанський тенісист.

Ролан Гаррос. 1/4 фіналу

Рафаель Надаль (Іспанія) - Новак Джокович (Сербія) - 6:2, 4:6, 6:2, 7:6(4)

Тривалість зустрічі склала 4 години 14 хвилин. За цей час Джокович виконав п'ять подач навиліт, допустив чотири подвійні помилки і реалізував чотири брейк-пойнта з 12. На рахунку Надаля три ейси, чотири подвійні помилки і сім використаних брейк-пойнтів з 17.

Це була 59-а зустріч між тенісистами, серб все ще веде 30-29. В рамках Ролан Гаррос Надаль виграв 8 з 10 поєдинків.

Слова тенісистів після матчу

Новак Джокович:

"Я вітаю Надаля. У важливі моменти матчу він дійсно був кращим. Він відмінно почав зустріч, а я – не особливо добре, програвав.

Йому постійно вдавалося виводити свою гру на новий рівень - особливо це було помітно на початку кожної партії, крім четвертої.

У мене були шанси, були можливості в четвертому сеті. Я подавав на сет, у мене були сетболи. Все могло б бути інакше, адже я міг перевести гру в п'ятий сет. Але Надаль показав, чому він - великий чемпіон".

Рафаель Надаль:

"У нас з Новаком дуже багата історія. Ми розділили багато важливих моментів. Тому кожен матч проти Новака - особливий.

Після матчу на мене обрушилися емоції, тому що останні 3,5 місяці були непростими. Але я більше не хочу говорити про все, що пережив, тому що мені потрібно йти далі. Але, звичайно, останні три місяці були не дуже веселими. Тому перемога вийшла особливою".

Іспанець в рекордний 15-й раз вийшов у півфінал Ролан Гаррос. Всього ж в кар'єрі Надаль в 37-й раз зіграє в півфіналі турнірів Великого шолома. Більше на цій стадії грали лише Джокович (42) і Роджер Федерер (46).

У півфіналі Ролан Гаррос Рафаель Надаль зіграє з третьою ракеткою світу, німцем Олександром Звєрєвим, який у своєму чвертьфінальному матчі обіграв іспанця Карлоса Алькараса (6).

Відзначимо, що в минулому році Джокович зупинив Надаля в півфіналі, після чого взяв титул.

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