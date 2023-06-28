Завацька поступилася значно слабшій суперниці.

27 червня відбувся перший раунд кваліфікації на один із турнірів Великого шолому Вімблдон-2023. На цьому етапі змагання взяли участь три українки, однак пройти далі змогла лише одна.

Дарія Снігур (WTA 151) у двохсетовому протистоянні поступилася Аранчі Рус (WTA 85) з Нідерландів (6:7, 4:6). Катаріна Завацька (WTA 183) хоч і виграла першу партію у британки Найкти Бейнс (WTA 311) з рахунком 6:4, однак у двох наступних поступилася (2:6, 3:6) і також покинула Вімблдон.

Єдиною тріумфаторкою дня серед українок стала Даяна Ястремська (WTA 152). Вона у двох сетах з рахунками 6:4 і 6:3 перемогла 116 ракетку світу Кімберлі Біррел із Австралії.

Відео дня

У наступному раунді кваліфікації Ястремська зустрінеться із росіянкою Ерікою Андрєєвою (WTA 148). Поєдинок відбудеться 29 червня. Нагадаємо, що на шляху до основної сітки Вімблдону потрібно пройти три раунди. Даяна наразі перебуває на другому етапі.

Додамо, що в основній сітці Вімблдону згідно з рейтингом представлені чотири українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко і Катерина Байндл. Також зіграє і екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна – вона отримала вайлд-кард турніру.

Відзначимо, що основний етап розіграшу єдиного турніру на траві у рамках Великого шолому стартує 3 липня. Триватиме Вімблдон до 16 липня.

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