У наступному раунді Вімблдонського турніру українка зіграє проти Софії Кенін з США.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього раунду Вімблдонського турніру.

У поєдинку другого раунду Wimbledon-2023 українка в трьох сетах перемогла бельгійську тенісистку Елізе Мертенс.

Wimbledon-2023. Другий раунд

Еліна Світоліна (Україна) - Елізе Мертенс (Бельгія) - 6:1, 1:6, 6:1

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Гра тривала 1 годину і 24 хвилини. Світоліна тричі подала навиліт, зробила одну подвійну помилку і реалізувала чотири брейк-пойнти з п'яти зароблених. На рахунку Мертенс чотири ейси, дві подвійні помилки і два реалізованих брейк-пойнта з двох.

Еліна втретє в кар'єрі вийшла в третій раунд трав'яного турніру серії "Великого шолома". Найкращий результат на Wimbledon Світоліна показала в 2019 році, коли зуміла дійти до півфіналу.

У третьому раунді Wimbledon-2023 українка зіграє з представницею США Софією Кенін, яка у другому колі обіграла китаянку Сіньюй Ван з рахунком 6:4, 6:3.

Нагадаємо, в першому раунді Вімблдонського турніру Еліна Світоліна впевнено перемогла легендарну американську тенісистку Вінус Вільямс.

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