Еліна Світоліна здобула перемогу в протистоянні з Ігою Швьонтек.

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна пробилася до півфіналу Вімблдонського турніру.

У поєдинку 1/4 фіналу 28-річна українка в трьох сетах сенсаційно перемогла першу ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек.

Wimbledon-2023. 1/4 фіналу

Іга Швьонтек (Польща) - Еліна Світоліна (Україна) - 5:7, 7:6, 2:6

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Поєдинок тривав дві години та 41 хвилину. Світоліна виконала 5 подач навиліт і припустилася 9 подвійних помилок.

Світоліна і Швьонтек зустрічалися вдруге в кар'єрі. Рахунок в особистих зустрічах став 1:1. У 2021 році польська теніситка виграла в українки в чвертьфіналі грунтового турніру WTA 1000 в Римі.

Відзначимо, що Еліна Світоліна повторила свій найкращий результат на Вімблдоні. У 2019 вона також виходила в 1/2 фіналу, але тоді програла Сімоні Халеп з рахунком 1:6, 3:6.

У півфіналі Wimbledon-2023 Світоліна зіграє проти чеської тенісистки Маркети Вондроушової, яка перемогла американку Джессіку Пегулу (6:4, 2:6, 6:4).

Нагадаємо, Еліна Світоліна в першому раунді Wimbledon-2023 перемогла легендарну американку Вінус Вільямс, у другому раунді вибила бельгійську тенісистку Елізе Мертенс, в третьому раунді обіграла Софію Кенін з США, а в 1/4 виграла у білоруської тенісистки Вікторії Азаренко.

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