Еліна Світоліна та Іга Швьонтек зустрінуться в 1/4 фіналу Вімблдонського турніру.

У вівторок, 11 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти першої ракетки світу з Польщі Іги Швьонтек в рамках 1/4 фіналу Wimbledon-2023.

28-річна українка прокоментувала майбутній поєдинок і подякувала польській спортсменці за підтримку України.

"По-перше, вона великий чемпіон, а також чудова людина. Я щиро вдячна за підтримку українців і України, за те, що вона робила все, що від неї залежало, за те, що вона голосно говорила про це.

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Так, чесно кажучи, я ще не говорила зі своїм тренером про те, яким буде план. Я збираюся провести тренування, пріоритетом буде відновлення. Потім я сяду зі своїм тренером, прочитаю план гри, подивлюся, як я зможу її перемогти", - наводить слова Світоліної ASAP Sports.

Нагадаємо, Еліна Світоліна пробилася в 1/4 фіналу Вімблдонського турніру, перемігши в 1/8 фіналу білоруську тенісистку Вікторію Азаренко. Іга Швьонтек у боротьбі за путівку до чвертьфіналу турніру обіграла олімпійську чемпіонку Белінду Бенчіч.

Світоліна і Швьонтек раніше зустрічалися один раз. У 2021 році українка програла представниці Польщі в чвертьфіналі грунтового турніру WTA 1000 в Римі.

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