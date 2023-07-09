В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зіграє проти Іги Швьонтек.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася в 1/4 фіналу Wimbledon-2023.

У поєдинку 1/8 фіналу українка в трьох сетах перемогла білоруську тенісистку Вікторію Азаренко.

Wimbledon-2023. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Азаренко - 2:6, 6:4, 7:6(11:9)

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Матч тривав 2 години і 49 хвилин. Світоліна вдруге в кар'єрі зіграла тай-брейк у вирішальному сеті на турнірі серії "Великого шолома" і вперше здобула перемогу. Перший був на US Open-2021 проти Лейли Фернандес, він грався до 7 очок, а не до 10, як зараз.

Це був шостий матч між Світоліною та Азаренком. Українка перемогла вперше.

Варто відзначити, що для Еліни це дев'ятий виступ в основній сітці Wimbledon. Вона вдруге в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу. Найкращий результат українка на цьому турнірі показала в 2019 році, коли зуміла пробитися в 1/2 фіналу.

В 1/4 фіналу Wimbledon-2023 Еліна Світоліна зіграє проти польської тенісистки Іги Швьонтек.

Нагадаємо, у першому раунді Wimbledon-2023 Еліна перемогла легендарну американку Вінус Вільямс. У другому раунді українка виграла у Елізе Мертенс із Бельгії. У третьому раунді Світоліна взяла гору в дуелі з представницею США Софією Кенін.

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