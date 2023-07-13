У четвер, 13 липня, відбувся поєдинок 1/2 фіналу Wimbledon-2023, в якому українка Еліна Світоліна грала проти Маркети Вондроушової з Чехії.
Екс-перша ракетка України в двох сетах програла чеській тенісистці і покинула турнір.
Wimbledon-2023. 1/2 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) - 3:6, 3:6
Поєдинок тривав одну годину і 16 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і використала 3 з 6 брейкпойнтів.
Світоліна і Вондроушова зустрічалися вшосте в кар'єрі. Рахунок в особистих зустрічах українки та чешки став 3:3. Примітно, що чеська тенісистка перемогла Еліну втретє поспіль.
Востаннє Світоліна та Вондроушова грали між собою у 2021 році у півфіналі тенісного турніру Олімпіади-2020. Тоді чешка розгромила українку (6:3, 6:1).
Відзначимо, що Еліна Світоліна грала в півфіналі Вімблдонського турніру вдруге у своїй кар'єрі. У 2019 українка в битві за путівку до фіналу програла іншій представниці Чехії Сімоні Халеп (1:6, 3:6).
У фіналі Wimbledon-2023 Маркета Вондроушова зіграє проти переможниці пари Онс Жабер - Аріна Соболенко.
Нагадаємо, Світоліна стартувала на Wimbledon-2023 з перемоги над легендарною Вінус Вільямс. У другому раунді українка перемогла Елізе Мертенс з Бельгії. У третьому раунді Еліна вибила американку Софію Кенін. В 1/4 фіналу українська тенісистка сенсаційно виграла у Вікторії Азаренко з Білорусі.