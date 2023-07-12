Це буде шоста особиста зустріч між українкою та чешкою.

13 липня зірка українського тенісу Еліна Світоліна (№76 WTA) проведе поєдинок проти чеської спортсменки Маркети Вондроушової (№42 WTA) в рамках 1/2 фіналу Wimbledon-2023.

Рахунок в особистих зустрічах на користь 28-річної одеситки - 3:2. Востаннє Світоліна грала проти 24-річної чешки у півфіналі Олімпіади-2020. Тоді Вондроушова впевнено перемогла українку в двох сетах (6:3, 6:1).

13 липня о 15:00 за київським часом Світоліна зіграє проти Вондроушової на Centre Court в Лондоні. Пряму трансляцію покаже в Україні Setanta Sports.

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Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів

Фаворитом букмекери бачать представницю Чехії. На її перемогу коефіцієнт 1,85. На звитягу Еліни можна поставити за коефіцієнт 2,13. Прогнозисти дають 1,68 на те, що поєдинок завершиться у двох сетах. Ті, хто вірять, що протистояння буде трьохсетовим, можуть на це поставити за 2,19.

Нагадаємо, що на стадії 1/4 фіналу Світоліна сенсаційно здолала першу ракетку світу Ігу Свьонтек. В 1/8 фіналу Еліна перемогла білоруску Вікторію Азаренко (№20 WTA).

Додамо, що 12 липня відбудуться два поєдинки 1/4 фіналу. Друга ракетка світу з Білорусі Аріна Сабаленко буде грати проти американки Медісон Кіз (№18 WTA), а третя ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану зіграє проти Онс Жабер з Тунісу (№6 WTA).

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