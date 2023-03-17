"Шахтар" програв "Феєнорду" на виїзді з рахунком 1:7.

У четвер, 16 березня, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" з розгромним рахунком програв "Феєнорду".

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч підбив підсумки матчу з нідерландським клубом. Хорватський фахівець зазначив, що його підопічні зробили все, щоб здобути позитивний результат, але не вийшло.

"Одна команда була кращою за нас, і це був "Феєнорд". Повинні привітати "Феєнорд" з хорошою грою. Бувають такі дні, це футбол. За останній час є приклади і "Манчестер Юнайтед", і "Лейпцига". Ми як мінімум забили гол, а вони навіть не забили, тому і кращі команди програють.

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Це один день, який я повинен пройти як тренер. І хочу вибачитися перед українськими вболівальниками, які сподівалися на нас, на сьогоднішній прохід. На жаль, вийшов такий матч. Маю зробити багато висновків, де я візьму відповідальність на себе як тренер, не ховаючись за цим результатом. Але ми віддали максимум сил, які мали сьогодні. Просто віддали хлопці всі сили.

Це для нас перший досвід, десятий матч в нинішньому євросезоні, Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Були і ключові матчі за прохід: з "Селтіком", коли вийшли з групи, потім "Ренн" обіграли. Але сьогодні ми потрапили на кращу команду, у якої все, що летіло по воротах - все залетіло. І повинні віддати належне, тому що "Феєнорд" - це топ-команда на сьогоднішній день", - наводить слова Йовічевіча офіційний сайт "Шахтаря".

Наставник "Шахтаря" також зазначив, що радий, що його команда досягла такого результату в єврокубковому сезоні.

"Ми щасливі, що пройшли цей шлях: перший рік в таких умовах, де ми живемо, де подорожуємо по 24 години на матч, ми віддали повністю всі сили. А "Феєнорд" вітаю з хорошою грою, з хорошою командою і бажаю вам успіхів", - додав Йовічевіч.

Нагадаємо, "Шахтар" програв "Феєнорд" на виїзді з рахунком 1:7. Це найбільша поразка в історії донецького клубу в рамках Ліги Європи.

"Шахтар": підсумки виступів у єврокубках

Донецький клуб розпочав єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів. На стадії групового етапу "гірники" виступали в квартеті з "Реалом", "Лейпцигом" і "Селтіком".

Команда Ігора Йовічевіча в першому турі перемогла "РБ Лейпциг" (4:1), у другому турі зіграла внічию з "Селтіком" (1:1), у третьому турі поступилися "Реалу" (1:2), у 4-му "гірники" на своєму полі відібрали очки у "вершкових" (1:1), у п'ятому турі була ще одна нічия з "Селтіком" (1:1), а в заключному турі "Шахтар" з розгромним рахунком програв "Лейпцигу" (0:4).

"Шахтар" посів третє місце в групі, набравши 6 очок і вилетів до Ліги Європи.

У раунді плей-офф Ліги Європи "гірники" перемогли французький "Ренн" за сумою двох матчів (3:3, 5:4 в серії пенальті).

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