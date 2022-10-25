"Гірники" зіграли внічию з шотландським клубом на виїзді.

У вівторок, 25 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" грав проти "Селтіка".

Поєдинок проходив у Глазго на стадіоні "Селтік Парк" і завершився внічию 1:1.

Рахунок у грі відкрив гравець господарів поля Георгіонс Якумакіс на 34-й хвилині. У другому таймі "гірникам" вдалося зрівняти рахунок на табло. На 58-й хвилині з передачі Данила Сікана забив Михайло Мудрик.

Відео дня

На 71-й хвилині поєдинку Сікан мав приголомшливу можливість вивести "Шахтар" вперед, проте не зміг забити у порожні ворота з кількох метрів після пасу Мудрика.

"Селтік" - "Шахтар" - 1:1

Голи: Якумакіс, 34 - Мудрик, 58

"Селтік": Харт, Г.Тейлор, Йенц, Картер-Вікенц, Юранович, Хатате (Тернбулл, 84), О'Райлі, Якумакіс, Хакшабанович (Маеда, 65), Абада (Форрест, 66), Фурухасі (Муй, 66)

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Л.Тейлор, Степаненко, Судаков (Кривцов, 90), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 90), Траоре (Сікан, 57), Зубков

Попередження: Матвієнко (31), Бондар (50), Степаненко (56), Зубков (90)

Відео голів:

Додамо, що в паралельному матчі німецький "РБ Лейпциг" обіграв на своєму полі мадридський "Реал" (3:2) і збільшив відрив від "Шахтаря".

Незважаючи на втрату очок у грі з "Селтіком", "Шахтар" все ще зберігає шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього в останньому турі потрібно обіграти "РБ Лейпциг".

Також варто відзначити, що місце в плей-офф Ліги Європи на наступний сезон "гірники" собі вже забезпечили.

Після п'яти турів в активі "гірників" 6 набраних очок та третє місце у турнірній таблиці групи F. У "Лейпцига" 9 очок і другий рядок, "Реал" з 10 балами - перший. Шотландський "Селтік" заробив лише два очки і втратив шанси піднятися з останнього місця.

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