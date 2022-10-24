Поєдинок "Селтіка" і "Шахтаря" пройде в Глазго на арені "Селтік Парк".

У вівторок, 25 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграє проти "Селтіка".

Матч між шотландським і українським клубами пройде в Глазго на стадіоні "Селтік Парк".

Селтік - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Зустріч "Селтіка" і "Шахтаря" обслуговуватимуть рефері з Нідерландів. Суддівську бригаду очолить 36-річний Сердар Гезюбююк, помічники на лінії - Йоост ван Зуйлен і Іоханн Балдер, четвертий арбітр - Йєрун Мансхот.

Селтік - Шахтар: трансляція

В Україні в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і шотландським "Селтіком" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Заявка Шахтаря на матч з Селтіком

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков

Селтік - Шахтар: перед матчем

"Шахтар" і "Селтік" зустрічалися в другому турі групового етапу ЛЧ-2022/2023. Номінально домашній матч для "гірників" проходив у Польщі і завершився з рахунком 1:1. Голом у складі команди Йовічевіча відзначився Михайло Мудрик.

"Шахтар" в цьому розіграші Ліги чемпіонів набрав 5 очок за 4 тури і має шанси вийти в плей-офф турніру. "Гірники" посідають третє місце, відстаючи від "РБ Лейпциг" всього на один бал.

"Селтік" йде на останньому місці з одним балом в активі. Лідирує в квартеті F мадридський "Реал" - 10 очок.

У заключному турі "Шахтар" зіграє проти "РБ Лейпциг" в номінально домашній грі, а "Селтік" відправиться в гості до "Реала".

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