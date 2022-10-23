Команда Йовічевіча спробує реабілітуватися за втрату очок у першій грі проти "Селтіка".

У вівторок, 25 жовтня, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Селтік" зустрінеться з донецьким "Шахтарем".

Матч між шотландським і українським клубами пройде в Глазго на домашній арені "біло-зелених" Селтік Парк.

Зустріч між "Селтіком" і "Шахтарем" обслуговуватимуть рефері з Нідерландів. Суддівську бригаду очолить 36-річний Сердар Гезюбююк, помічники на лінії - Йоост ван Зуйлен і Іоханн Балдер, четвертий арбітр - Йерун Мансхот. Видеопомощник рефері - Денніс Хиглер.

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Селтік - Шахтар: прогноз

У дуелі українського та шотландського колективів букмекери вважають фаворитом "Селтік". Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" в цьому матчі становить 4,10, на нічию – 3,90, а перемога "Селтіка" оцінюється коефіцієнтом – 1,87.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 7,50.

Гол "Селтіка" в матчі з "Шахтарем" оцінюється коефіцієнтом 1,17, а на гол "гірників" приймають ставки з коефіцієнтом - 1,42.

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи мадридський "Реал" в гостях зіграє з німецьким клубом "РБ Лейпциг".

Селтік - Шахтар: перед матчем

"Шахтар" і "Селтік" зустрічалися в другому турі групового етапу ЛЧ-2022/2023. Номінально домашній матч для "гірників" проходив у Польщі і завершився з рахунком 1:1. Голом у складі команди Йовічевіча відзначився Михайло Мудрик.

"Шахтар" в цьому розіграші Ліги чемпіонів набрав 5 очок за 4 тури і має шанси вийти в плей-офф турніру. "Гірники" посідають третє місце, відстаючи від "РБ Лейпциг" всього на один бал.

"Селтік" йде на останньому місці з одним балом в активі. Лідирує в квартеті F мадридський "Реал" - 10 очок.

У заключному турі "Шахтар" зіграє проти "РБ Лейпциг" в номінально домашній грі, а "Селтік" відправиться в гості до "Реала".

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