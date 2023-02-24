Анатолій Трубін відбив три удари в серії післяматчевих пенальті.

У четвер, 23 лютого, відбувся поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи між "Ренном" і "Шахтарем".

Гра проходила у Франції на стадіоні "Роазон Парк".

В основний час матч завершився з рахунком 1:0 на користь "Ренна". Гол забив на 52-й хвилині Карл Тото Екамбі. В овертаймі футболісти "Ренна" забили другий гол - на 106-й хвилині відзначився Ібрагім Салах.

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На 119-й хвилині захисник французького клубу Жануель Бєлосян зрізав м'яч у власні ворота після подачі з флангу. Таким чином, переможець протистояння визначався в серії пенальті.

У серії пенальті у "Шахтаря" не забили Бондар і Сікан, але Трубін відбив три удари французів з "точки", що дозволило "гірникам" вийти в 1/8 фінал Ліги Європи.

"Ренн" - "Шахтар" - 2:1 (пен. 4:5)

Голи: Екамбі, 52, Салах, 106 - Бєлосян, 119 (аг)

"Ренн": Манданда, Спенс, Бєлосян, Омарі, Трюффер (Мелінг, 96), Доку, Сантамарія (Салах, 97), Майєр (Угочукву, 72), Токо Екамбі (Дуе, 96), Калімуендо (Тет, 85), Гуірі

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 100), Бондаренко, Зубков (Келсі, 112), Судаков, Топалов (Джурасек, 80), Траоре (Сікан, 80)

Попередження: Спенс - Бондар, Траоре, Михайличенко, Конопля, Матвієнко

Відео голів:

Перший матч плей-офф Ліги Європи "Шахтар" виграв у "Ренна" у Варшаві з рахунком 2:1.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 24 лютого.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є німецький "Айнтрахт" Франкфурт, який у фіналі минулого сезону переміг шотландський "Рейнджерс".

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