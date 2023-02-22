У першому матчі "Шахтар" обіграв "Ренн" з рахунком 2:1.

У четвер, 23 лютого, відбудеться матч-відповідь плей-офф Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ренном".

Зустріч пройде на стадіоні "Роазон Парк" у Франції. Головним суддею зустрічі призначений 41-річний німець Тобіас Штілер. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Крістіан Гіттельманн і Марк Борш.

Перша зустріч команд завершилася перемогою українського клубу. "Шахтар" у Варшаві обіграв "Ренн" з рахунком 2:1. Голами у складі "гірників" відзначилися Криськів і Бондаренко. За французів гол забив Тото Екамбі.

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Після поразки проти "Шахтаря" французький клуб здобув перемогу в ці вихідні в рамках Ліги 1 проти "Клермона" (2:0). Ця перемога дозволила команді перервати серію з трьох поспіль поразок.

У грі проти "Клермона" Бруно Женезіо дав можливість перепочити деяким гравцям основи. Проте, така ротація не вплинула на малюнок гри: "Ренн" домінував протягом усього поєдинку.

"Шахтар", у свою чергу, після першого матчу проти "Ренна" продовжив тренувальну роботу в столиці Польщі.

За два дні до повторної зустрічі українська команда прибула до Франції.

Ігор Йовічевіч взяв на гру проти "Ренна" 28 футболістів. Серед них - зимові новачки: Ярослав Ракицький, Кевін Келсі та Георгій Гочолеішвілі.

Ренн - Шахтар: прогноз

Букмекери вважають, що у господарів поля набагато більше шансів на успіх у цьому матчі. Перемога "Ренна" оцінюється коефіцієнтом 1,68, нічия - 4,10, а перемога "Шахтаря" - 5,00.

Аналітики не сумніваються, що "Ренн" зможе забити "гірникам". На цю подію коефіцієнт - 1,14, а коефіцієнт на гол у виконанні "Шахтаря" становить 1,52. Коефіцієнт на "обидві заб'ють" - 1,76.

Найбільш ймовірними результатами матчу "Ренн" - "Шахтар" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1 або перемогу французького клубу з рахунком 1:0. Обидва результати оцінені однаковим коефіцієнтом - 7,80.

На прохід в 1/8 фіналу Ліги Європи, на думку аналітиків, шансів більше у "Шахтаря" - коефіцієнт 1,86. Вихід "Ренна" в наступний раунд оцінений коефіцієнтом 2,01.

Ренн - Шахтар: трансляція

На території України в прямому ефірі поєдинок плей-офф Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ренном" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є німецький "Айнтрахт" Франкфурт, який у фіналі минулого сезону переміг шотландський "Рейнджерс".

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