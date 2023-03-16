"Гірники" пропустили сім голів від нідерландського клубу в гостях.

У четвер, 16 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Феєнордом".

Гра проходила в Роттердамі на стадіоні "Де Кейп" і завершилася нищівною перемогою господарів поля з рахунком 7:1.

У першому таймі футболісти "Феєнорда" забили три голи "гірникам". Дублем відзначився Кекчю, ще один м'яч на рахунку Хіменеса.

У другому таймі господарі поля зуміли забити ще чотири рази. Два голи у ворота Анатолія Трубіна забив Ідріссі, по голу забили Джаханбахш і Данілу.

Донецький колектив зумів відзначитися голом престижу наприкінці зустрічі. Келсі вразив ворота господарів, отримавши закид від Матвієнка.

"Феєнорд" - "Шахтар" - 7:1

Голи: Хіменес, 9, Кекчю, 24, 38, пен, Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данілу, 67 - Келсі, 87

"Феєнорд": Велленройтер, Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57), Віффер, Шиманскі (Бульяуде, 57), Кекчю, Джаханбахш, Хіменес (Даніло, 57), Ідрісі (Пайшао, 62)

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 64), Судаков, Зубков, Криськів (Джурасек, 46), Бондаренко (Келсі, 64), Траоре (Сікан, 54)

Огляд матчу:

Перша гра команд завершилася внічию з рахунком 1:1. Таким чином, нідерландський клуб здобув перемогу над "гірниками" за сумою двох матчів з рахунком 8:2 і вийшов до наступного раунду турніру. Для "Шахтаря" цей єврокубковий сезон закінчено.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 17 березня.

Додамо, що ця поразка стала найбільшою в історії "Шахтаря" в рамках Ліги Європи (Кубка УЄФА). У сезоні 2019/20 "гірники" в півфіналі ЛЄ програли міланському "Інтеру" з рахунком 0:5.

Найбільшим фіаско "Шахтаря" на міжнародній арені залишається поразка від "Баварії" у Лізі чемпіонів. У сезоні-2014/2015 донецький клуб програв мюнхенцям у 1/8 фіналу з рахунком 0:7.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є німецький "Айнтрахт", який переміг у фіналі минулого розіграшу шотландський "Рейнджерс".

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