Перший матч команди зіграли внічию з рахунком 1:1.

У четвер, 16 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Феєнордом".

Гра пройде на стадіоні "Де Кейп" в Роттердамі. Головним арбітром зустрічі призначений Рефері з Іспанії Хесус Хіль Мансано.

Перший поєдинок команд пройшов тиждень тому у Варшаві і завершився з рахунком 1:1. За "гірників" гол забив Ярослав Ракицький, у складі нідерландського колективу відзначився Есекіель Бульяуде.

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Після матчу з "Фейєноордом" донецький клуб здобув розгромну перемогу в рамках УПЛ проти "Кривбасу" (3:0). Цей тріумф дозволив "гірникам" одноосібно очолити турнірну таблицю першості України. Відрив від "Дніпра-1", який йде другим, становить три очки.

"Феєнорд" між іграми проти "Шахтаря" одержав вольову перемогу в чемпіонаті Нідерландів проти "Волендама" (2:1). Роттердамський клуб також лідирує в турнірній таблиці внутрішньої першості, випереджаючи найближчого переслідувача на 3 очки.

Феєнорд - Шахтар: прогноз

На думку букмекерів, у "Феєнорда" більше шансів перемогти "Шахтар" у повторній грі, а отже, і вийти в наступний раунд Ліги Європи.

Так, на перемогу нідерландського клубу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,53. Перемога "гірників" оцінюється коефіцієнтом 6,70. Нічия - 4,50.

Зробити ставку на гол "Феєнорда" в цьому матчі можна за 1,10. На гол підопічних Ігора Йовічевіча коефіцієнт - 1,70.

Найбільш вірогідним результатом зустрічі, на думку аналітиків, є перемога господарів поля з рахунком 2:0. Коефіцієнт на цю подію - 6,40.

На прохід "Феєнорда" в 1/4 фіналу Ліги Європи приймаються ставки з коефіцієнтом 1,24. Підсумковий тріумф українського клубу оцінюється коефіцієнтом 4,55.

Феєнорд - Шахтар: трансляція

На території України в прямому ефірі матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Феєнордом" і "Шахтарем" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є німецький "Айнтрахт", який переміг у фіналі минулого розіграшу шотландський "Рейнджерс".

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