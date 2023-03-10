"Шахтар" зіграв внічию з "Феєнордом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

У четвер, 9 березня, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і нідерландським "Феєнордом".

Номінально домашній матч для "гірників" проходив у Варшаві на стадіоні Війська Польського і завершився внічию з рахунком 1:1.

Перший гол у грі був забитий на 79-й хвилині - ефектним взяттям воріт відзначився захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький. Після подачі з кутового 33-річний футболіст ударом спиною відправив снаряд по шикарній траєкторії прямо у ворота суперника.

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Утримати перемогу підопічним Ігора Йовічевіча, на жаль, не вдалося. На 88-й хвилині півзахисник "Феєнорда" Есекіель Бульяуде забив гол і зрівняв рахунок.

"Шахтар" - "Феєнорд" - 1:1

Голи: Ракицький, 79 - Бульяуде, 88

"Шахтар": Трубін, Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов, Степаненко, Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськів (Джурасек, 62), Траоре (Келсі, 61)

"Феєнорд": Велленройтер, Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман, Віффер, Кекчу, Шиманскі (Пайшан, 74), Джаханбахш (Бульяуде, 87), Даніло, Ідріссі (Ділросун, 7)

Попередження: Віффер

Огляд матчу:

Статистичний портал WhoScored визнав Ярослава Ракицького найкращим гравцем цього матчу. Українець отримав оцінку 7,4.

Варто відзначити, що Ракицький забиває за "Шахтар" у другій грі поспіль. Раніше захисник відзначився фантастичним голом з дальньої дистанції у поєдинку 16-го туру УПЛ проти "Металіста 1925".

Матч-відповідь "Фейєноорд" і "Шахтар" зіграють через тиждень, 16 березня. Матч пройде в Роттердамі на стадіоні "Де Кейп".

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