"Гірники" номінально домашній матч проти "Фейєноорда" зіграють у Польщі.

У четвер, 9 березня, відбудеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і нідерландським клубом "Фейєноорд".

Матч пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського. На цій арені "гірники" вимушено грають домашні матчі єврокубків через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Шахтар - Фейєноорд: трансляція

Поєдинок "Шахтаря" проти "Фейєноорда" на території України в прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO.

Відео дня

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Напередодні матчу проти "Фейєноорда" донецький клуб здобув нищівну перемогу над "Металістом 1925" (7:0) в рамках чемпіонату України. Перемога в цій грі дозволила "гірникам" зрівнятися за набраними очками з лідером УПЛ - "Дніпром-1". Тепер у обох команд по 36 набраних очок.

"Фейєноорд" перед матчем проти "Шахтаря" також здобув перемогу. В рамках чемпіонату Нідерландів клуб з Роттердама переміг "Гронінген" з рахунком 1:0. У турнірній таблиці Ередивізі "Фейєноорд" посідає перше місце з 55 балами.

"Шахтар": результати в єврокубках

Донецький клуб розпочав єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів. На стадії групового етапу "гірники" виступали в квартеті з "Реалом", "Лейпцигом" і "Селтіком".

"Шахтар" посів третє місце в групі, набравши 6 очок і вилетів до Ліги Європи.

У раунді плей-офф Ліги Європи "гірники" перемогли французький "Ренн" за сумою двох матчів (3:3, 5:4 в серії пенальті).

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