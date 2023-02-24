Донецький колектив зустрінеться із представником нідерландського чемпіонату.

У п’ятницю, 24 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2022/2023 рр..

У регламенті зазначено, що переможці стикових зустрічей потрапили до однієї корзини (несіяні), а лідери своїх квартетів групового етапу опинилися у іншій корзині (сіяні).

Український клуб "Шахтар" отримав суперника на цій стадії другого за престижністю єврокубка. Донецький клуб зійдеться у двобої проти нідерландського "Фейєнорда".

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Перший поєдинок цього протистояння "гірники", так званий "домашній", зіграють у Варшаві, а матч-відповідь проведуть у гостях у Роттердамі. Усі перші зустрічі 1/8 фіналу заплановані на 9 березня, а вже через тиждень – 16 березня – команди зіграють матчі-відповіді.

Відзначимо, що "Фейєнорд" у минулому сезоні посів третє місце у чемпіонаті Нідерландів, а у поточному розіграші першості лідирує в Ередивізі, випереджаючи такі команди як "Аякс" і ПСВ.

Окрім цього стали відомі інші пари 1/8 фіналу Ліги Європи:

"Уніон" Берлін (Німеччина) - "Уніон Сент-Жилуаз" (Бельгія)

"Севілья" (Іспанія) - "Фенербахче" (Туреччина)

"Ювентус" (Італія) - "Фрайбург" (Німеччина)

"Байєр" (Німеччина) - "Ференцварош" (Угорщина)

"Спортінг" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Бетіс" (Іспанія)

"Рома" (Італія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

Відзначимо, що не лише "Шахтар" серед поточних учасників ЛЄ має українців у складі. За "Арсенал" виступає гравець збірної України Олександр Зінченко – його клуб зустрінеться з португальським "Спортінгом".

Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться у столиці Угорщини Будапешті на "Пушкаш Арені" 31 травня.

Нагадаємо, що "Шахтар" у осінній частині сезону посів третє місце у групі Ліги чемпіонів і завдяки цьому кваліфікувався до плей-оф Ліги Європи. "Гірники" у шести матчах квартету з "Реалом", "Лейпцигом" і "Селтіком" набрали шість очок, забивши вісім голів та пропустивши 10.

В стикових матчах Ліги Європи "Шахтар" пройшов французький "Ренн", здобувши перемогу у драматичній серії пенальті.

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