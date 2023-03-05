"Шахтар" зрівнявся за кількістю очок з "Дніпром-1".

У неділю, 5 березня, були зіграні три матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Найрезультативнішим поєдинком цього ігрового дня стала дуель "Металіста 1925" і "Шахтаря". "Гірники" завдали своєму супернику принизливої поразки, забивши сім голів без відповіді. Дублем у цій грі відзначився Олександр Зубков, ще по голу забили Лассіна Траоре, Богдан Михайличенко, Іван Петряк та Ярослав Ракицький. Ще один м'яч у власні ворота забив гравець "Металіста 1925" Ігор Курило.

Найбільш напруженим і інтригуючим матчем дня став поєдинок "Ворскли" і "Зорі". Полтавський клуб вигравав після першого тайму з рахунком 2:0, але в другому таймі луганчанам вдалося зробити приголомшливий камбек і вирвати перемогу в цьому протистоянні. Відзначимо, що два голи футболісти "Зорі" забили вже в компенсований час.

Також в цей день відбувся поєдинок "Металіста" і "Руху". Львівський клуб здобув перемогу в дуелі з харків'янами з рахунком 2:1. За "Рух" голи забили Юрій Климчук та Ярослав Карабін. У складі "жовто-синіх" відзначився Сергій Панасенко.

УПЛ: результати матчів 16-го туру

"Ворскла" - "Зоря" - 2:3

Голи: Сефері, 5, 16 - Бражко, 57, 90+3, Русин, 90+1

"Ворскла": Ісенко, Пердута, Рамірес, Чеснаков, Скляр, Павлюк, Юрченко (Яворський 74), Степанюк, Родрігес Сантос, Сефері, Лопес Перейра (Хрипчук 63)

"Зоря": Сапутін, Бутко, Імереков, Батагов, Вантух, Мішнєв (Погорілий 78), Бражко, Русин (Хахльов 90+6), Булеца, Антюх (Хлань 63), Нагнойний (Герреро 46)

Огляд матчу:

"Металіст" - "Рух" - 1:2

Голи: Панасенко, 49 - Климчук, 18, Карабін, 79

"Металіст": Єрмолов, Романюк (Паті, 71), Мізюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чідомере (Панасенко, 46), Самуель (Коркішко, 46), Наумець (Багачанський, 84), Прядун, Бойчук

"Рух": Паньків, Лях, Веремієнко (Слюбик, 52), Дідик, Мисик, Сапуга, Слюсар, Альваренга, Таллес (Карабін, 67), Соломон, Климчук

Огляд матчу:

"Металіст 1925" - "Шахтар" - 0:7

Голи: Зубков, 5, 40, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66

"Металіст 1925": Сидоренко, Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков, Я. Мартинюк, Ременюк (Абдуллаєв, 46), Бичек (Дмитренко, 85), Вачіберадзе (Кравченко, 46), Русин (Ігор, 67), Чірук (Островський, 68)

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Ракицький, Бондар, Конопля, Степаненко (Назарина, 46), Судаков (Очеретько, 71), Джурасек, Бондаренко (Криськів, 59), Зубков (Петряк, 46), Траоре (Сікан, 59)

Огляд матчу:

Додамо, що раніше відбулися ще чотири матчі в рамках 16-го туру УПЛ: "Кривбас" на своєму полі переміг "Колос" (1:0), "Верес" поступився "Чорноморцю" (1:3), "Олександрія" і "Дніпро-1" зіграли внічию (2: 2), а київське "Динамо" сенсаційно програло в рідних стінах "Інгульцю" (0:2).

Заключний поєдинок 16-го туру першості України відбудеться в понеділок, 6 березня - "Львів" зустрінеться з "Минаєм".

УПЛ: положення команд

Лідирують в турнірній таблиці УПЛ "Дніпро-1" і "Шахтар". У команд по 36 набраних очок. На третій позиції йде "Зоря" з 31 очком. Четверта сходинка за "Динамо". У "біло-синіх" в активі 30 балів.

Останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України займає "Львів" - 9 очок. По 14 балів у "Чорноморця" і "Миная", які розташувалися на 14-му і 15-му місцях відповідно.

Матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу пройдуть з 11 по 12 березня.

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