В складі киян було двоє молодих дебютантів.

У 16-му турі УПЛ київське "Динамо" приймало вдома "Інгулець" з Кіровоградщини. Гра завершилася сенсаційною перемогою команди з смт Петрове.

В першому таймі гості двічі забили зусиллями Козака Олександра та Одарюка Володимира.

Таким чином, "Динамо" вперше в своїй історії програло "Інгульцю".

Динамо – Інгулець – 0:2

Голи: Козак (12), Одарюк (44)

Динамо: Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 46), Попов, Дячук, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв (Беніто, 86), Буяльський, Н.Волошин (Царенко, 46), Кабаєв (Гармаш, 46), Ванат (Лонвейк, 70)

Інгулець: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Ковальов, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагієв (Мельничук, 51), Одарюк (Козиренко, 75), Козак, Сітало (Марусич, 87)

4 березня також відбулися ще два матчі УПЛ. "Дніпро-1" та "Олександрія" розписали нічию 2:2, а "Чорноморець" обіграв "Верес" з рахунком 3:1.

Додамо, що для тренера "Інгульця" Сергія Ковальця це був дебютний матч на чолі "червоно-жовтих".

УПЛ: турнірна таблиця

"Динамо" йде на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ. В активі "біло-синіх" 30 набраних очок. "Інгулець" заробив 16 балів і займає 11-й рядок.

"Шахтар" розташувався на другому місці з 33-ма очками, а "Дніпро-1" займає першу сходинку, набравши 36 балів.

"Зоря" на 4-й позиції - у неї 28 очок.