Сергій Ковалець очолив "Інгулець" з Петрового.

Відомий український тренер і колишній футболіст збірної України Сергій Ковалець повертається до роботи в українській Прем'єр-лізі.

Досвідчений фахівець став головним тренером футбольного клубу "Інгулець", повідомляє офіційний сайт команди з Петрово.

До тренерського штабу Ковальця увійшли Младен Бартулович, Богдан Шуст та Владислав Лупашко.

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Нагадаємо, "Інгулець" звільнив головного тренера Сергія Лавриненка в середині листопада. Тимчасово посаду виконуючого обов'язки головного тренера займав Младен Бартулович. Під його керівництвом команда здобула дві перемоги в трьох іграх.

На зимову паузу "Інгулець" пішов на 14-й позиції в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Петрівці набрали 13 очок і відстають від рятівного 12-го місця всього на один пункт.

Додамо, що Сергій Ковалець не працював на рівні УПЛ після сезону 2011/12. За період своєї кар'єри 54-річний фахівець тренував такі команди, як "Металіст", "Львів", "Олександрія", "Металург" Запоріжжя, "Оболонь" та інші.

З 2012 по 2015 рік очолював молодіжну збірну України. На чолі команди виграв Кубок Співдружності-2014.

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