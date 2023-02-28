Перемогу "гірникам" принесли два голи Сікана і м'ячі Степаненка та Судакова.

У вівторок, 28 лютого, відбувся перенесений поєдинок 9-го туру української Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" зустрічався з "Минаєм".

Гра проходила на стадіоні "Арена Львів" і завершилася розгромною перемогою "гірників" з рахунком 4:1.

Рахунок у грі був відкритий на 8-й хвилині - з передачі Георгія Судакова гол забив Тарас Степаненко. На 15-й хвилині Данило Сікан подвоїв перевагу "гірників", забивши після передачі Миколу Матвієнка.

На 31-й хвилині хавбек "Миная" Назарій Воробчак не без допомоги курйозної помилки Анатолія Трубіна відквитав один м'яч. За п'ять хвилин до завершення першого тайму Георгій Судаков реалізував пенальті і повернув "Шахтарю" перевагу в два голи.

У другому таймі був забитий тільки один м'яч-на 60-й хвилині Данило Сікан оформив дубль у цій грі, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Минай" - "Шахтар" - 1:4

Голи: Воробчак, 31 - Степаненко, 8, Сікан, 15, 60, Судаков, 40

"Минай": Бандура, Гончар, Горін, Немчанінов, Рогозинський (Мельник, 46), Вітенчук, Воробчак (Голуб, 46), Байдал (Шишка, 46), Твердохліб (Паламар, 74), Гечев, Вишневський (Колесник, 79)

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький (Топалов, 61), Матвієнко, Степаненко (Назарина, 67), Зубков (Гочолеішвілі, 61), Бондаренко, Джурасек, Судаков (Петряк, 79), Сікан (Келсі, 62)

Огляд матчу:

Завдяки цій перемозі "Шахтар" скоротив відставання від "Дніпра-1" до двох очок. У колектива Ігора Йовічевіча на даний момент 33 очки, а у "Дніпра-1" 35 балів. "Минай" йде на тринадцятій сходинці з тринадцятьма очками в активі.

У наступному турі УПЛ донецький "Шахтар" зіграє проти "Металіста 1925" 5 березня, а "Минай" поміряється силами з ФК "Львів". Ця гра відбудеться 6 березня.

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