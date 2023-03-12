Компанія Parimatch була титульним спонсором "Шахтаря" з 2017 року.

Президент України Володимир Зеленський напередодні ввів санкції проти ряду букмекерських компаній, які пов'язані з Росією.

До списку санкцій також потрапила компанія Parimatch, яка була титульним партнером донецького "Шахтаря".

Донецький клуб відреагував на рішення РНБО і офіційно оголосив про припинення співпраці з Parimatch.

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"У зв'язку з оприлюдненням Указу Президента України № 145/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", "Шахтар" заявляє про припинення співпраці з титульним партнером клубу компанією Parimatch", - сказано в заяві на офіційному сайті "Шахтаря".

Відзначимо, що логотипи Parimatch були прибрані з офіційного сайту "Шахтаря". Крім того, донецький клуб замінив у своїх акаунтах в соціальних мережах рекламні банери букмекера на фото з прапором України.

На найближчий матч УПЛ "Шахтар" вийде у формі вже без логотипів Parimatch. У 17-му турі чемпіонату України "гірники" зіграють проти "Кривбасу". Матч відбудеться 12 березня о 14:00 за київським часом.

Компанія Parimatch була титульним спонсором "Шахтаря" з літа 2017 року, змінивши на цьому місці СКМ. Угода передбачала співпрацю, спрямовану на розвиток спорту в країні, а також реалізацію соціальних проектів для вболівальників.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України компнаія Parimatch заявила про свій вихід з російського і білоруського ринку. Однак у травні минулого року стало відомо, що компанія продовжує там працювати під іншою торговою маркою - Paribet. А в червні стало відомо, що компанія також працює і на території Білорусі.

10 березня президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції РНБО щодо 120 фізичних і 287 юридичних осіб, в числі яких опинилася букмекерська компанія Parimatch.

Додамо, що Parimatch також є спонсором футбольних клубів "Дніпро-1", "Чорноморець" та "Львів".

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