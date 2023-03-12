"Гірники" відірвалися на три очки від "Дніпра-1" у турнірній таблиці першості України.

У неділю, 12 березня, відбувся поєдинок 17-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Кривбас" протистояв "Шахтарю".

Зустріч проходила в Кривому Розі на стадіоні "Гірник" і завершилася з рахунком 3:0 на користь донецького клубу.

Рахунок у грі був відкритий у другому таймі - на 58-й хвилині фантастичним голом з дальньої дистанції відзначився Георгій Судаков.

На 80-й хвилині "гірники" подвоїли перевагу - дебютний гол за "Шахтар" забив венесуельський нападник Кевін Келсі. На 84-й хвилині Мар'ян Швед з передачі Дмитра Криськіва забив третій гол "Шахтаря", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Кривбас" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 84

"Кривбас": Сарнавський, Якимець, Безкоровайний, Вернидуб, Стецьків, Капич, Банада, Татарків, Задерака (Понеділок, 57), Хомченовський, Устименко (Дебелко, 68)

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Криськів, 60), Джурасек (Назарина, 71), Зубков (Швед, 71), Бондаренко, Судаков, Сікан (Келсі, 60)

Попередження: Вернидуб, 12, Капич, 63

Огляд матчу:

Перемога над "Кривбасом" дозволила "Шахтарю" одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ. В активі "гірників" 39 набраних очок. "Дніпро-1" у 17-му турі чемпіонату України програв "Динамо" (0:1) і з 36 балами йде другим. "Кривбас" з 21 очком займає сьому позицію.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Руху" (19 березня), а "Кривбас" поміряється силами з "Львовом" (18 березня).

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