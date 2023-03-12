Перемогу київському клубу приніс гол Віталія Буяльського.

У неділю, 12 березня, відбувся центральний матч 17-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро-1" грав проти "Динамо".

Матч проходив на стадіоні "Авангард" в Ужгороді і завершився перемогою команди Мірчі Луческу з рахунком 1:0.

Перемогу київському клубу в грі проти лідера УПЛ приніс гол Віталія Буяльського. Півзахисник "біло-синіх" відзначився на 41-й хвилині матчу.

"Дніпро-1" - "Динамо" - 0:1

Гол: Буяльський, 41

"Дніпро-1": Рибак, Каплієнко (Амаш, 63), Адамюк, Сваток, Хайнер (Є. Пасіч, 46), Пеглоу, Бабенко (Танчик, 82), Бланко, Піхальонок, Гуцуляк (Підлепенець, 19), Довбик

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Попов, Дячук, Караваєв, Сидорчук, Лонвейк, Беніто (Царенко, 58), Буяльський (Гармаш, 88), Кабаєв (Н. Волошин, 88), Ванат (Рамірес, 73)

Огляд матчу:

Через поразку в грі проти київського клубу "Дніпро-1", найімовірніше, втратить лідерство в УПЛ. У команди Олександра Кучера 36 набраних очок. "Шахтар" може стати одноосібним лідером в турнірній таблиці, якщо не програє в рамках 17-го туру "Кривбасу". Перед стартом цього туру в активі "гірників" було 36 очок.

Київське "Динамо" за 17 матчів заробило 33 очки і займає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ "біло-сині" зіграють проти "Зорі", а "Дніпро-1" поміряється силами з "Вересом". Обидва матчі відбудуться 18 березня.

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