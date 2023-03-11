"Зоря" зберегла за собою третє місце в турнірній таблиці УПЛ.

У суботу, 11 березня, відбулися чотири матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги.

У першому матчі ігрового дня "Минай" несподівано відібрав очки у "Олександрії". Поєдинок команд завершився внічию з рахунком 1:1. У складі закарпатського клубу відзначився Вітенчук, за олександрійців гол забив Третьяков.

Перемоги в цьому турі здобули "Зоря" та "Інгулець". Луганський клуб переміг ФК "Львів" з рахунком 3:1, а команда з Петрово завдала поразки харківському "Металісту" (2:1).

У заключному матчі першого ігрового дня "Чорноморець" зіграв внічию з "Металістом 1925" (1:1). За "моряків" забив Алефіренко, а в складі харківського клубу відзначився Вачіберадзе.

УПЛ: результати 17-го туру

"Минай" - "Олександрія" - 1:1

Голи: Вітенчук, 2 - Третьяков, 84

"Минай": Бандура, Гончар, Горін, Мельник, Булеза, Вітенчук (Петька, 78), Шишка, Твердохліб (Колесник, 90), Воробчак (Рогозинський, 90), Вишневський (Гечев, 86), Кравчук

"Олександрія": Шевченко, Бабогло, Кулаков (Кобзар, 63), Калитвинцев (Кожушко, 46), Третьяков, Мірошниченко, Цуріков, Рибалка (Ковалець, 46), Бондаренко, Михайленко (Сігєєв, 63), Мустафаєв (В. Волошин, 85)

Огляд матчу:

"Зоря" - "Львів" - 3:1

Голи: Русин, 34, Імереков, 54, Булеца, 70 - Бугай, 87

"Зоря": Сапутін, Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко, Булеца (Дришлюк, 85), Бражко, Мишнев (Чурко, 75), Хлань (Антюх, 66), Герреро (Погорілий, 75), Русин (Хахльов, 86)

"Львів": Рибка, Траоре, Нікітюк, Габріель, Кузик, Алібеков (Богунов, 68), Грисьо, Антоніо, Бєляєв, Свржняк (Мільченко, 55), Ессеола (Бугай, 46)

Огляд матчу:

"Інгулець" - "Металіст" - 2:1

Голи: Одарюк, 28, 77 - Паті, 64

"Інгулець": Паламарчук, Ковальов, Кучеренко, Ченбай (Мельничук, 67), Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагієв, Одарюк, Козак, Сітало (Марусич, 46)

"Металіст": Єрмолов, Романюк (Порох, 90), Мізюк, Паті, Картушов, Ралюченко, Чайковський (Панасенко, 46), Демченко (Коркішко, 62), Бойчук, Наумець (Самуель, 75), Прядун

Огляд матчу:

"Чорноморець" - "Металіст 1925" - 1:1

Голи: Алефіренко, 8 - Вачіберадзе, 19

"Чорноморець": Непогодов, Путря, Гучек, Салюк, Брагару, Васильєв, Бадібанга (Штогрін, 86), Демченко, Алефіренко, Кузик (Політило, 86), Юсов (Гладкий, 83)

"Металіст 1925": Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Русин (Капінус, 87), Габелок, Вачіберадзе (Островський, 87), Дмитренко (Ременюк, 73), Бичек (Чірук, 66)

Огляд матчу:

Турнірне становище команд в УПЛ

"Зоря" набрала 34 очки за 17 ігор і посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1926" з 20 балами займає 7-у позицію. "Металіст" з 16 очками займає 13-е місце. У "Чорноморця" і "Миная" по 15 очок і команди займають 14 і 15 місця відповідно. "Львів" з 12 балами йде на останній сходинці.

Лідирують у чемпіонаті України "Дніпро-1" і "Шахтар". У команд по 36 набраних очок.

Свої матчі 17-го туру лідери УПЛ зіграють у неділю, 12 березня. "Дніпро-1" зустрінеться з київським "Динамо", а "гірники" поміряються силами з "Кривбасом".

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