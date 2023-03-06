Головною сенсацією туру стала поразка "Динамо" в грі з "Інгульцем".

У понеділок, 6 березня, був зіграний заключний поєдинок в рамках 16-го туру чемпіонату України з футболу.

Головною сенсацією туру стала поразка київського "Динамо" проти "Інгульця". "Біло-сині" програли з рахунком 0:2.

Втратив бали в цьому турі і лідер УПЛ - "Дніпро-1" не зміг обіграти "Олександрію". Поєдинок завершився внічию (2:2).

Донецький "Шахтар" скористався осічкою дніпрян і зрівнявся з ними за набраними очками в турнірній таблиці. В рамках 16-го туру "гірники" завдали нищівної поразки "Металісту 1925" (7:0).

Результати всіх матчів 16-го туру УПЛ

"Кривбас" - "Колос" - 1:0

Гол: Вернидуб, 60

Огляд матчу:

"Олександрія" - "Дніпро-1" - 2:2

Голи: Мустафаєв, 31, 88 - Бланко, 23, Довбик, 58

Огляд матчу:

"Верес" - "Чорноморець" - 1:3

Голи: Маткобожик, 60 - Бадібанга, 13, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+2, пен

Огляд матчу:

"Динамо" - "Інгулець" - 0:2

Голи: Козак, 12, Одарюк, 43

Огляд матчу:

"Ворскла" - "Зоря" - 2:3

Голи: Сефері, 5, 16 - Бражко, 57, 90+3, Русин, 90+1

Огляд матчу:

"Металіст" - "Рух" - 1:2

Голи: Панасенко, 49 - Климчук, 18, Карабін, 79

Огляд матчу:

"Металіст 1925" - "Шахтар" - 0:7

Голи: Зубков, 5, 40, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66

Огляд матчу:

"Львів" - "Минай" - 1:0

Гол: Ременяк, 77

Огляд матчу:

Турнірне становище команд в УПЛ

Після 16-ти турів перше місце в турнірній таблиці УПЛ займає "Дніпро-1", в активі якого 36 набраних очок. Стільки ж балів і у донецького "Шахтаря". Дніпряни випереджають "гірників" завдяки перемозі в очній дуелі.

На третій позиції з 31 балом йде "Зоря". Київське "Динамо" займає четверту сходинку. Команда Мірчі Луческу за 16 ігор набрала 30 очок.

У зоні вильоту знаходяться "Металіст" (13-е місце, 16 балів), "Чорноморець"(14-е місце, 14 балів), "Минай" (15-е місце, 14 балів), "Львів" (16-е місце, 12 балів).

Додамо, що матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги будуть зіграні 11-12 березня. Центральним поєдинком цього туру буде битва "Дніпра-1" проти "Динамо". У поєдинку першого кола команда Олександра Кучера розгромила київський клуб з рахунком 3:0.

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