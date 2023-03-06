У понеділок, 6 березня, був зіграний заключний поєдинок в рамках 16-го туру чемпіонату України з футболу.
Головною сенсацією туру стала поразка київського "Динамо" проти "Інгульця". "Біло-сині" програли з рахунком 0:2.
Втратив бали в цьому турі і лідер УПЛ - "Дніпро-1" не зміг обіграти "Олександрію". Поєдинок завершився внічию (2:2).
Донецький "Шахтар" скористався осічкою дніпрян і зрівнявся з ними за набраними очками в турнірній таблиці. В рамках 16-го туру "гірники" завдали нищівної поразки "Металісту 1925" (7:0).
Результати всіх матчів 16-го туру УПЛ
"Кривбас" - "Колос" - 1:0
Гол: Вернидуб, 60
Огляд матчу:
"Олександрія" - "Дніпро-1" - 2:2
Голи: Мустафаєв, 31, 88 - Бланко, 23, Довбик, 58
Огляд матчу:
"Верес" - "Чорноморець" - 1:3
Голи: Маткобожик, 60 - Бадібанга, 13, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+2, пен
Огляд матчу:
"Динамо" - "Інгулець" - 0:2
Голи: Козак, 12, Одарюк, 43
Огляд матчу:
"Ворскла" - "Зоря" - 2:3
Голи: Сефері, 5, 16 - Бражко, 57, 90+3, Русин, 90+1
Огляд матчу:
"Металіст" - "Рух" - 1:2
Голи: Панасенко, 49 - Климчук, 18, Карабін, 79
Огляд матчу:
"Металіст 1925" - "Шахтар" - 0:7
Голи: Зубков, 5, 40, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66
Огляд матчу:
"Львів" - "Минай" - 1:0
Гол: Ременяк, 77
Огляд матчу:
Турнірне становище команд в УПЛ
Після 16-ти турів перше місце в турнірній таблиці УПЛ займає "Дніпро-1", в активі якого 36 набраних очок. Стільки ж балів і у донецького "Шахтаря". Дніпряни випереджають "гірників" завдяки перемозі в очній дуелі.
На третій позиції з 31 балом йде "Зоря". Київське "Динамо" займає четверту сходинку. Команда Мірчі Луческу за 16 ігор набрала 30 очок.
У зоні вильоту знаходяться "Металіст" (13-е місце, 16 балів), "Чорноморець"(14-е місце, 14 балів), "Минай" (15-е місце, 14 балів), "Львів" (16-е місце, 12 балів).
Додамо, що матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги будуть зіграні 11-12 березня. Центральним поєдинком цього туру буде битва "Дніпра-1" проти "Динамо". У поєдинку першого кола команда Олександра Кучера розгромила київський клуб з рахунком 3:0.