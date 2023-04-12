"Чеслі" зіграє перший матч проти "Реала" в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

У середу, 12 квітня, відбудеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і "Челсі".

Головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард прокоментував майбутній поєдинок проти "вершкових".

"Не думаю, що тут щось нове для моїх гравців. Але ми повинні скористатися нагодою, тому що на цьому етапі турніру ставки підвищуються. Треба вірити, що ми зможемо вистояти під серйозним тиском.

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"Реал" - фаворит цього матчу, але в нашому спорті немає нічого кращого, ніж доводити людям, що вони помиляються. Якщо спортсмен не справляється, то він не потрапляє в топ-команди.

Кожен новий сезон - це нова історія. Гравці повинні розуміти, що "Реал" - це особлива команда, і є речі, які не залежать від нас. Я буду зосереджений не на минулому сезоні, а на тому, чого ми можемо досягти зараз", - наводить слова Френка Лемпарда офіційний сайт УЄФА.

Як відомо, 2 квітня лондонський "Челсі" відправив у відставку головного тренера команди Грема Поттера. На його місце тимчасово був призначений Френк Лемпард, який керуватиме командою до завершення цього сезону.

Перший матч під керівництвом Лемпарда "Челсі" програв. В рамках 30-го туру АПЛ "сині" поступилися "Вулвергемптону".

Нагадаємо, саме мадридський "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі "вершкові" здолали англійський "Ліверпуль".

Раніше УНІАН повідомляв, що букмекери назвали головного фаворита на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів-2022/2023. Згідно з прогнозом аналітиків, шанси "Реала" захистити титул досить скромні.

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